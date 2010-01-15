Хворих на заразний туберкульоз жорстко контролюватимуть

Міністерство охорони здоров’я має намір більш жорстко контролювати процес лікування хворих на заразні форми туберкульозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, наказом міністерства від 19 листопада 2009 року № 846 «Про організацію надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз та на заразну форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення про обов`язкову госпіталізацію» затверджені положення про відділення хіміорезистентного туберкульозу та про відділення (палату) для хворих на заразну форму туберкульозу, які становлять загрозу суспільству, та які добровільно не проходять курс лікування.

Документ виданий на виконання відповідного розпорядження Кабінету міністрів України № 1285-р «Про додаткові заходи з протидії туберкульозу».

Метою створення умов для організації обов’язкової госпіталізації хворих, що виділяють збудників туберкульозу в навколишнє середовище, та які ухиляються від лікування і становлять загрозу розповсюдження захворювання серед населення України, є досягнення стабілізації епідемічної ситуації в країні за рахунок зниження показників захворюваності та смертності, попередження розвитку медикаментозної резистентності, підвищення ефективності лікування.

Відтак, заявляє МОЗ, держава зможе вживати заходів до осіб, які ухиляються від лікування, та покращити показники з попередження розповсюдження захворюваності.