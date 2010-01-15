На Волині під час пожежі постраждали двоє немовлят
Господарі увімкнули кип’ятильник
На Волині внаслідок пожежі постраждали двоє немовлят, котрим усього десять днів від народження.
Як повідомили УНІАН в прес-центрі Головного управління МНС у Волинській області, нещасний випадок стався учора близько 20-ї години у приватному будинку в селі Туровичі Турійського району.
Як з’ясувалося, господарі увімкнули кип’ятильник, щоб нагріти відро води, а самі пішли поратися по господарству. В кімнаті залишилися двоє немовлят. Як запевнив батько, він повернувся до будинку за кілька хвилин. Цього виявилося достатньо, щоб спалахнув електроподовжувач, в який був увімкнений кип’ятильник. Вогонь перекинувся на диван, де лежали двійнята Даринка та Данило. Чоловік швидко виніс дітей із кімнати, кинувся приборкувати пожежу і самотужки її ліквідував.
Даринку з опіками ІІІ-ІV ступеня та Данилка з опіками ІІ-ІІІ ступеня госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. Стан дітей - важкий.
За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замкнення електроподовжувача.