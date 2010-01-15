Сумщина отримала 22 машини швидкої допомоги

17:20, 15 січня 2010
Країна
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У сільські ФАПи

Cумська область відповідно до рішення Кабінету міністрів щодо підтримки розвитку українського села отримала 22 спеціалізованих автомобіля для надання медичної допомоги.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної організації БЮТ.

Автомобілі марки «Opel Combo» розподілені між всіма районами області, враховуючи потреби, зазначили в прес-службі.

Сьогодні, 15 січня, народні депутати України Володимир ПОЛОХАЛО, Іван СІДЕЛЬНИК, Юрій СЕРБІН передали сертифікати в сільські ФАПи. До сертифікатів додається довідка, по якій лікарі зможуть в найближчий час отримати машини.

В.ПОЛОХАЛО повідомив, що Конотопський, Охтирський, Сумський, Білопільський райони області отримали по дві машини, решта 16 районів отримали по одній машині швидкої допомоги.

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