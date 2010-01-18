Музика розвиває мову у дітей

Музична терапія допомагає процесам набуття мови у дітей з порушеннями слуху, які пройшли через кохлеарну імплантацію, – один з методів повернення слуху за допомогою спеціального приладу.

У експерименті діти, що пройшли через операцію по відновленню слуху, одержали курс музичної терапії, що включала ігри з дитячими музичними інструментами, прослуховування простих пісень і вокальні ігри. Було відмічено, що під час подібних музичних занять діти частіше і довше спонтанно спілкувалися між собою і поступово краще пізнавали рідну мову і новий для них світ звуків. Як говорить один з авторів дослідження доктор Дікла Керем, музика включає різні елементи, що є також компонентами мови і, отже, як невербальна форма спілкування чудово підходить для дітей, що ще не навчилися користуватися мовними можливостями.

ami-tass.ru