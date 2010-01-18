Макіяж захищав очі Нефертіті від інфекцій

Ефектний макіяж очей цариці Нефертіті і інших правителів Давнього Єгипту несе в собі щось більше, ніж просто підкреслення легендарної краси царствених персон: французькі дослідники повідомляють, що такий принадний макіяж також використовувався для запобігання або лікування очних хвороб шляхом подвоєння дезинфікуючих складів.

Тисячоліття тому стародавні єгиптяни застосовували речовини на основі свинцю як косметичні засоби, у тому числі і для компоненту макіяжу для чорного підведення очей. Деякі єгиптяни вірили, що такий макіяж грає магічну роль захисту богів Гора і Ра від ряду захворювань. Досі учені відхиляли таку гіпотезу, оскільки склади включають свинець мають сильну токсичну дію.

Фахівці Університета П’єра і Марі Кюрі в Парижі проаналізували 52 зразки стародавньої єгипетської косметики, збереженої в музеї Лувру. Вони визначили чотири різні склади зі свинцем. Як виявилось, речовини збільшили виробництво окису азоту на 240% в культивованих клітинах людської шкіри. Оксид азоту є ключовим сигналізуючим агентом в нашому організмі, регулюючим роботу імунної системи, тим самим допомагаючи боротися з хворобами. Очні інфекції у єгиптян були викликані бактеріями в результаті частих повеней і забруднення води. Таким чином експерти припустили, що жителі Давнього Єгипту навмисно використовували свинець для захисту зору від подібних інфекцій.

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