Повітря в метро не шкодить здоров'ю

Якість повітря в метро вже давно викликає побоювання не тільки для безпеки здоров`я пасажирів, але і працівників підземки. Екологи вирішили узяти проби повітря в метро з метою розглянути дію частинок на легені 39 працівників метрополітену і вивчити біологічні реакції на три метали, що містяться в "підземному" пилі: залізо, марганець і хром. Експерти Lamont-Doherty Earth Observatory при Колумбійському університеті прийшли до висновку, що в повітрі підземного транспорту не відбувається значних біологічних реакцій, які вказують на підвищений ризик захворювань, пов`язаних з екологічним пилом.

Раніше американські фахівці виявили завищені рівні заліза, марганцю і хрому на рюкзаках школярів, що часто їздили в метро.

У даному дослідженні медики хотіли перевірити безпеку повітря метро для тих, хто там знаходиться регулярно.

bechterev.ru