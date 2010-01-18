Стрес провокує розвиток раку
11:15, 18 січня 2010Країна
0
Щоденна напруга
Дослідники з Йельского університету (США) виявили, що щоденний емоційний стрес, що отримують на роботі, вулиці, удома, може провокувати ріст ракових пухлин.
За їх словами, будь-який вид травми, психічна або фізична дія, діє як своєрідний «міст», за допомогою якого ракові клітини групуються і утворюють смертельно небезпечну суміш.
До стресів учені також відносять різні інфекції і запальні процеси, повідомляє compulenta.ru.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter