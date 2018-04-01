Старовинні способи визначення статі дитини

Вже 3000 років тому люди прагнули знайти метод, за допомогою якого можна було б визначити стать майбутньої дитини ще до пологів. Доказом служить староєгипетський папірус, в якому написано, що стать плоду можна визначити таким чином: досить поливати сечею вагітної жінки зерна ячменю і пшениці. Якщо раніше проросте ячмінь, то народиться хлопчик, якщо швидше проросте пшениця, то це буде знаменням народження дівчинки. Сучасні учені цей метод вирішили випробувати. У минулому столітті, в 1933 році в пресі з`явилося цікаве повідомлення. Учені помістили окремо в експериментальні посудини зерна ячменю і пшениці, куди додавали однакову кількість розбавленої сечі вагітних жінок. Довжину паростків ретельно вимірювали. Виявилося, що на підставі довжини паростків в 80% випадків можна було правильно передбачити, народиться хлопчик або дівчинка. Біологи висловили думку, що сеча вагітної жінки містить речовини, подібні до гормонів росту і відрізняється залежно від того, якої статі плід розвивається у жінки - дівчинка або хлопчик. На Русі так само програмування статі майбутньої дитини було найзвичайнішою справою. На початку XIX століття в народі почиталися Рід і Рожаніци. Бог – Батько, Рід - творець всього видимого і невидимого, джерело всього сущого, початок всіх початків. Цих початків, Рожаніц, - сім. Їх староруські імена Жива, Моряна, Меря, Золота Мати, Діділія, Зізя і Макоша. Кожна з них сприяє або чоловічій, або жіночій статі. Ось і вважалося на Русі: від того, в який день – «чоловічий» або «жіночий» - відбудеться зачаття, залежить стать майбутньої дитини. Самі Рожаніци, хоч і носять жіночі імена, статі не мають.

Старовинний календар визначення статі майбутньої дитини 8-10 день циклу: зачаття неможливе

11: Покровитель - Жива, хлопчик, міцний, спортивний, характер - першовідкривач

12: Покровитель - Моряна, дівчинка, тіло витончене, вразлива, поетична

13: Меря, дівчинка, спочатку витончена, потім пристосовується, господиня

14: Золота Мати, хлопчик, міцний, гарна будова тіла, майстер говорити

15: Діділія, дівчинка, міцна, сильне і красиве тіло, мати численного потомства 16: Зізя, хлопчик, міцний, лідер

17: Макоша, дівчинка, дуже стійка, мудра, пророк

18-21: зачаття несприятливе

22-28: зачаття неможливе

1-7: «критичні дні»

А учені з Великобританії прийшли до висновку, що народження і виховання синів має важчі наслідки для здорової жінки, ніж дочок.

Сини можуть «дорого обійтися» матері з кількох причин. Перша - під час вагітності плодом чоловічого роду, підвищується рівень тестостерону в організмі матері, що ослабляє її імунну систему. Друга - як правило, хлопчики мають більшу вагу при народженні, ніж дівчатка, а це викликає велике навантаження на організм. І в – третіх, хлопчикам потрібно більше уваги і батьківського терпіння. А дочки, навпаки, сприяють продовженню життя матері, оскільки беруть на себе частину її навантаження, допомагаючи готувати їжу, прибирати в будинку або няньчити молодших дітей.

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