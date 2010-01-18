Як дожити до 120 років?

Завдяки досягненням науки жінки житимуть до 120 років, прогнозує The Times. Британкам час звикати до думки, що 60 років - не пенсійний вік, а лише середина життя, радить журналістка Лінда Даберлі. "Вісті, що учені відкрили ген, який потроює шанси дожити до 100 років і, можливо, знижує ймовірність хвороби Альцгеймера, - лише додаткове підтвердження численних даних, що свідчать, що шанси на довгожительство зросли, особливо у жінок", - пише вона.

Збільшення середньої тривалості життя пояснюється тим, що в наших організмах накопичується менше збоїв на клітинному рівні, відзначає професор Томас Керквуд з університету Ньюкасла. Завдяки еволюції у жінок клітини захищені від збоїв краще: жіноче здоров`я - стрижень репродуктивного процесу, пояснює він. У чоловіків є і додатковий чинник ризику - за деякими відомостями, тестостерон підвищує ризик серцево-судинних захворювань.

newsland.ru