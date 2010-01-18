Київ: територію Олександрівської лікарні зміцнять

У Києві схил пагорбу, на якому розташована Олександрівська клінічна лікарня, буде укріплено з боку вулиці Шовковичної.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прес-служби Київської міської державної адміністрації, про йдеться у відповідному розпорядженні Київміськдержадміністрації.

Згідно з документом, ВАТ «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (СУППР) доручено здійснити протиаварійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу з влаштуванням підпірної стіни на території Олександрівської клінічної лікарні на вулиці Шовковичній, 39/1А. В рамках цього доручення, СУППР шляхом проведення тендеру визначить генеральну проектну і підрядну організації з виконання протизсувних робіт, а також розробить та затвердить проектно-кошторисну документацію виконання зазначених робіт.

Фінансування протиаварійних заходів здійснюватиметься в рамках проекту Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік та наступні роки за поданням інвестиційних пропозицій Головного управління комунального господарства КМДА.