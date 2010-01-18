Жертвами вибуху у лікарні в Луганську стали вже п’ятеро осіб

У Луганську внаслідок вибуху в лікарні загинули 5 осіб, їхні тіла вже вилучені з-під завалів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, врятовані троє осіб.

Бійці МНС, які оперативно прибули на місце, проводять аварійно-рятувальні роботи. На території медзакладу працюють спецтехніка, рятувальники і психологи МНС, правоохоронці та інші екстрені служби.

Вибух стався сьогодні близько 9.00 у п’ятиповерховій будівлі міської лікарні №7, у відділенні реанімації. За попередніми даними, вибухнув кисневий балон. У результаті сталося руйнування конструкцій перекриття 5-го, 4-го, 3-го і 2-го поверхів.