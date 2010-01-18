100 тис. грн. незаконних премій для керівництва райлікарні

У Криму викрито головного бухгалтера районної лікарні, яка впродовж 2006-2009 років незаконно здійснювала нарахування премій керівництву лікарні, чим завдала збитків державі на суму понад 100 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).