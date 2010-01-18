Луганськ: під завали лікарні подається тепло і світло

У місця, де під завалами лікарні можуть перебувати люди, подається тепло і світло для того, щоб постраждалі не замерзали, оскільки на даний момент у Луганську мороз перевищує десять градусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу після засідання спеціальної комісії зі з’ясування причин і ліквідації наслідків вибуху в лікарні № 7 м. Луганська заявила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що на даний момент основне завдання комісії полягає в тому, щоб забезпечити якісні рятувальні роботи і проаналізувати, наскільки якісно ці роботи виконувались дотепер.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА перебуватиме у Луганську до закінчення рятувальних робіт. Також у місто з Києва прибула спеціальна група рятувальників МНС. «Під завали подано тепло там, де можливо, подано світло для того, щоб можна було зберегти життя людей, які перебувають під завалами, і не допустити їх замерзання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що у Луганську на даний момент перебувають у два рази більше фахівців, ніж потрібно для розбирання завалів. «Тобто, у нас є запас людей, і вони працюють з високим ступенем ефективності. Всю необхідну будівельну та іншу техніку підвезено вчасно, і завали розбираються з максимально можливою ефективністю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що, за останніми даними, під завалами можуть перебувати до восьми осіб. Роботи з їх порятунку ускладнені тим, що будівля лікарні після вибуху опинилася практично в аварійному стані. «Дуже аварійний стан, і у будь-який момент може впасти стіна. Проте всі роботи, незважаючи на це, виконуються в максимально енергійному режимі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона ще раз наголосила, що перед рятувальниками висунуто завдання розібрати завали у найближчі години.

Як повідомляв УНІАН, вибух стався сьогодні близько 9.00 у п`ятиповерховій будівлі луганської міської лікарні № 7 у відділенні реанімації. У результаті вибуху загинули три особи.

На території лікарні працюють спецтехніка, а також рятувальники і психологи МНС, представники правоохоронних органів та інших екстрених служб.

З аварійної будівлі проведено евакуацію хворих до інших лікувальних установ.

За даними Ю.ТИМОШЕНКО, вибух в лікарні №7 стався через халатність при транспортуванні кисневого балона.