Фонд Ахметова виділяє 1 млн. грн. потерпілим у Луганську

Добродійний фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» виділяє 1 млн. грн. для надання допомоги потерпілим унаслідок вибуху в луганській лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, про це говориться у зверненні Р.АХМЕТОВА до потерпілих і сімей загиблих під час вибуху в лікарні № 7 в Луганську.

У зв`язку з трагічним вибухом, заявив Р.АХМЕТОВ, фонд «Розвиток України» бере на себе наступні зобов`язання:

«не залишити без уваги жодного постраждалого від вибуху і жодну сім`ю, яка втратила близьку людину.

надати допомогу, зокрема, й матеріальну, кожній неповнолітній дитині, батьки якої постраждали від вибуху.

взяти на себе частину відповідальності щодо оснащення сучасним устаткуванням 3-х найбільш постраждалих відділень медичної установи, обговоривши обсяги допомоги з керівництвом лікарні та владою міста».

«Перш за все, на ці потреби виділяється сума – 1 млн. грн., яка може бути скоректована, як тільки ми зрозуміємо весь масштаб втрат і збитків. Я переконаний, в такі хвилини ми маємо, як ніколи, відчувати себе однією сім`єю. Те, що сталося - страшне горе, і його не вгамувати жодними словами. Але наша людська підтримка і співчуття в такі хвилини необхідні. Ми повинні допомогти кожному перенести тяжкість випробування і разом стати ще сильніше», - зазначив Р.АХМЕТОВ.