У Луганську розшукують 6 працівників лікарні

В Луганську розшукують 6 медичних працівників лікарні №7, яких не було виявлено під час рятувальних робіт на місці вибуху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Станом на 16.00 за інформацією Луганського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф внаслідок вибуху балону з киснем в луганській міській лікарні №7 постраждало 9 осіб, які перебували на лікуванні у відділеннях кардіології, неврології, пульмонології та інтенсивної терапії.

Серед 9 постраждалих осіб: троє загинуло, п’ятьох госпіталізовано в обласну лікарню (1 – у тяжкому стані, 2 – у стані середньої тяжкості), один перебуває на амбулаторному лікуванні.

Тривають рятувальні роботи, уточнюються дані щодо медичних та техногенних наслідків вибуху.