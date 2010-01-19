У Луганську доля 8 людей залишається невідомою

Станом на 07:00 у Луганську в лікарні №7 з-під завалів звільнено і врятовано 4 осіб, а також вилучені тіла 8 загиблих, 7 із яких ідентифіковані, доля 8 осіб залишається невідомою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Роботи з пошуку і найшвидшого вилучення людей з-під завалів тривають безперервно у цілодобовому режимі та позмінно, для чого залучені наявні ресурси МНС, комунальних служб і будівельних організацій.

Із аварійної будівлі лікарні була проведена евакуація хворих до інших лікувальних закладів міста.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня о 08.52 у Луганську, в п`ятиповерховій будівлі міської лікарні №7, на четвертому поверсі, за попередніми даними, внаслідок вибуху кисневого балону, сталося руйнування несучих стін і міжповерхового перекриття 5, 4, 3 та 2 поверхів на площі близько 50 квадратних метрів. На момент вибуху в будівлі медзакладу перебували 366 осіб (261 хворий і 105 працівників медперсоналу).