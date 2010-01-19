Жінки з повними губами більш молоді

Жінки, що мають повні губами, мають значно молодший вигляд. Цей несподіваний факт встановили учені семи західних університетів, що проводили відповідні дослідження за замовленням крупної компанії "Юнілівер".

"Ми були уражені тим, що оточуючі сприймають жінку з повними губами молодшою, ніж вона є насправді", - заявив один з керівників робіт Девід Ганн. При цьому він відзначив, що форма губ і їх розмір залежать від ряду генів.

Новітні наукові дослідження також пояснюють велику популярність пластичних операцій серед жінок, які збільшують об`єм губ. Жінки інстинктивно відчувають, що саме робить їх більш молодими.

ami-tass.ru