Вітамін С запобігає передчасному старінню

Вітамін С, могутній антиоксидант, що грає важливу роль в регуляції окислювально-відновних процесів в організмі, можливо, запобігає і передчасному старінню. Попередні вказівки на це одержали канадські фахівці з Центру досліджень онкологічних захворювань в Квебеці. Вони вивчали "синдром Вернера" - захворювання, що рідко зустрічається, при якому люди у віці близько 20 років починають швидко старіти і часто не доживають до 50 років.

Як повідомили автори дослідження в статті, опублікованій в "Журналі експериментальної біології Федерації американських наукових товариств", для експериментів вони відібрали мишей з ожирінням і з ознаками захворювання на діабет. Після введення препаратів, що містять вітамін С, їх стан значно покращав. На контрольну групу - здорових лабораторних мишей - препарати з вітаміном С ніякої видимої дії не чинили. Дослідники припускають, що вітамін чинить дію на ген WRN, що викликає "синдром Вернера".

ami-tass.ru