Настрій лікарів позначається на якості меддопомоги

Скільки рецептів випише лікар, які аналізи призначить і як проведе медичне обстеження – все це залежить від його настрою, упевнені дослідники Університету Бен-Гуріона в Негеві /Ізраїль/. Фахівці спостерігали за роботою 188 лікарів і відзначали, чи змінювали люди свою професійну поведінку залежно від настрою, втоми, неспокою або депресії. Експерти відстежували, скільки часу проходив візит, як лікарі розмовляли з пацієнтами, які ліки виписували і які аналізи призначали для лікування.

Виявилось, що виконання своїх професійних обов`язків у лікарів часто багато в чому залежить від їх настрою в день прийому. У ті дні, коли медики знаходилися в позитивному настрої, вони більше спілкувалися з хворими, виписували менше рецептів і ретельніше з`ясовували симптоми і причини нездужання. Повністю протилежна картина була відмічена при поганому настрої.

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