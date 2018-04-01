Симптоми холодових алергій

Мороз, навіть невеликий, може стати причиною вираженої шкірної алергічної реакції. Найчастіше спостерігається – холодова кропивниця. Тоді шкіру «прикрашають» пухирі та почервоніння. Ці зміни виникають не тоді, коли людина мерзне, а коли вже відігрівається. Всього 15–20 хвилин перебування в теплому приміщенні – і з`являється кропивниця. Не слід плутати її зі звичайною реакцією нормальної шкіри на різку зміну температури. У здорових людей судини шкіри стискаються на холоді і розширюються в теплі, шкіра червоніє і починає свербіти. Але ці прояви абсолютно нормальні і фізіологічні, до того ж проходять через 20–30 хвилин. Характерною межею саме алергічної реакції є набряки, які особливо помітні навколо очей і біля губ. До того ж, симптоми не зникають так швидко, як хотілося б – на шкірі вони можуть триматися кілька годин.

Всі ці зміни виявляються навіть при незначному зниженні температури. Причому спровокувати її може не лише мороз, але і купання, миття посуду або навіть чищення картоплі в холодній воді. У цьому разі достатньо ефективний перед виходом на вулицю прийом протиалергійних препаратів і уникнення переохолодження шкіри в побутових умовах.

Холодова кропивниця може бути також наслідком наявності в організмі деяких білків, які стають активними під впливом холоду, наприклад, кріоглобулінів – це імунні комплекси з незвичайними фізичними властивостями. При холодовій дії починається їх агрегація – злипання, що, призводить до вивільнення анафілотоксинів, які ушкоджують тканини. У цьому разі потрібне серйозне лікування у імунолога.

Діагноз холодова кропивниця встановлюється після перевірки на холодовий тест (Дункан-тест) із кубиком льоду.

Мороз часто викликає ще і холодовий дерматит. При цьому порушується живлення відкритих ділянок шкіри – на обличчі, вухах раковинах, кистях рук з`являються бордово-червоні плями, що зудять і лущаться, шкіра стає сухою, змінюється її малюнок. Іноді дерматит зачіпає ділянки, особливо чутливі до холоду, – це внутрішня поверхня стегон і коліна. Таке захворювання вимагає комплексного лікування. Зазвичай призначаються препарати, що поліпшують периферичне кровопостачання, вітаміни А, С, Е, PP. На те, щоб позбавитися подібних напастей, йде не менше двох тижнів, та й лише тоді, коли ви не переохолоджуєтесь.

Людям, що страждають від холодового дерматиту, необхідно перед виходом на мороз намазати жирним кремом відкриті ділянки шкіри. Лікар може порекомендувати профілактичний прийом антигістамінних препаратів. Ну а якщо на шкірі вже видно прояви холодового дерматиту, то необхідно подумати про місцеву терапію. Це - протиалергічні мазі, а в складних випадках гормональні.

Деякі люди, навіть не схильні до алергічних реакцій на холод, все одно страждають при одній тільки думці, що необхідно вийти на вулицю у невеликий мороз.

Наприклад, існує так звана холодова хвороба - синдром Рейно. У тих, хто на неї страждає, дрібні судини пальців дуже чутливі до морозу. Це викликає звуження капілярів, кров перестає доходити до кінчиків пальців, вони стають білими і починають боліти. Коли долоні відігріваються, вони червоніють, але біль все-таки залишається на деякий час. При цьому захворюванні антиалергічні препарати абсолютно неефективні. Вам необхідно звернутися до ревматолога, оскільки недуга може існувати як сам по собі, так і бути наслідком інших захворювань.

Крім всіх інших неприємностей, холод може викликати метеорологічний хейліт. Так називається запалення губ, яке провокується морозом. Нерідко воно носить алергічний характер, тому в деяких випадках допомагають антигістамінні засоби.

Проте найнадійніший метод – профілактика. Перед виходом на вулицю губи треба густо мазати гігієнічною помадою, а ще краще – нанести спеціальний кріокрем, призначений для несприятливих метеорологічних умов. У разі, коли такі заходи не допомагають і хейліт все-таки виникає, то лікування залежить від форми захворювання. Наприклад, якщо вас турбують почервоніння, набряк губ і болісні виразки, то призначаються вітаміни, і навіть гормональні мазі. Якщо ж хейліт сухий, тобто губи лущаться і тріскаються, а в кутках рота виникає так звана «заїда», допомагають вітамінні розчини, мазі проти зуду та алергії.

Холод нерідко провокує сльози, але це не можна віднести до алергічних реакцій. Просто мороз і різкий вітер є природними подразниками, які викликають звуження носослізного каналу. Цей призводить до того, що волога, що утворюється, не має нормального відтоку, і замість того, щоб потрапляти в носоглотку, перекочується через край повіка.

Допомогти в цій ситуації допоможуть очні краплі, які мають заспокійливу дію або настоянки з деяких лікарських трав. Наприклад, відвар насіння кмину або квіток синьої волошки добре застосовувати для профілактики. Профільтровану рідину треба закапувати в очі 2–3 рази на день, причому краще за кілька годин до виходу на вулицю.

Шуби з натурального хутра давно визнані лікарями одним з найалергічніших видів одягу. А оскільки і погода на вулиці налаштовує до частих застуд, то нерідко людина всю зиму ходить і постійно чхає, з розпухлим носом і почервонілими очима, звинувачуючи у всьому негоду і свій слабкий імунітет, а насправді це банальна алергія.

Лише мала частина алергічних проявів у красуні, одягненої в соболя, припадає на реакцію організму на хімічні сполуки, якими обробляють шкірки, хоча, звичайно, не варто виключати і цей варіант. Дослідження виявили, що алергію в цьому випадку можуть викликати формальдегід, який поки що застосовується у хутряній промисловості, або фарбники, якщо ви носите підфарбовану шубку.

Найчастіше алергія на шубу викликана досить поширеною алергією на хутро. Тому якщо ви не тримаєте удома тварин через те, що вони викликають у вас алергію, то вам краще і шубку не купувати, щоб уникнути неприємних наслідків. Правда, слід знати, що є алергія на лупу в шерсті, а є алергія на власне шерсть.

До речі, подібну алергію можуть спричиняти і пуховики.

Олеся Донченко,

сімейний лікар