Світова медицина щорічно втрачає 260 млрд доларів

Через корупцію світова охорона здоров`я щорічно втрачає близько 260 мільярдів доларів. До такого висновку прийшли фахівці міжнародної організації Європейська мережа по боротьбі з шахрайством і корупцією у сфері охорони (European Healthcare Fraud and Corruption Network, EHFCN) здоров`я, а також співробітники Центру протидії шахрайству (Center for Counter Fraud Services, CCFS) при Портсмутському університеті (Portsmouth University) у Великобританії. Результати їх дослідження опубліковані на сайті EHFCN.

Дослідники вивчили фінансову діяльність 33 організацій системи охорони здоров`я в шести країнах миру: США, Великобританії, Франції, Бельгії, Нідерландах і Новій Зеландії. Загальна сума витрат становила близько 490 мільярдів.

В ході дослідження учені виявили безліч фактів шахрайства, зокрема випадки змови між фармацевтичними компаніями при встановленні цін на продукцію, обман з боку пацієнтів при отриманні страхових виплат, завищення медпрацівниками витрат на відрядження, а також махінації фармацевтів при складанні рецептів з метою отримання додаткових доходів.

Крім того, були виявлені випадки нецільового витрачання засобів, одержаних медиками у вигляді грантів на дослідження. Зокрема, два лікарі використовували урядовий грант для організації бізнесу по торгівлі автомобілями.

medportal.ru