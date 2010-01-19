Гра на духовому інструменті позбавляє від астми

Медики знайшли новий засіб лікування астми: виявляється, напади задухи минають, якщо хворий грає на диджеріду, музичному духовому інструменті австралійських аборигенів.

Дослідження, проведене співробітниками Університету Південного Квінсленда (Австралія), показало, що регулярні заняття на диджеріду полегшують дихання астматиків і покращують стан їх здоров`я в цілому.

В ході експерименту десять хлопчиків-аборигенів впродовж шести місяців щонеділі відвідували уроки гри на диджеріду. Після закінчення з`ясувалося, що їх респіраторні функції значно покращали. За словами учених, цьому сприяло глибоке і циркулярне (безперервне) дихання, необхідне для витягування звуків з інструменту.

science.compulenta.ru