Люди з сильною волею позитивно впливають на оточуючих

Уміння контролювати свої бажання і протистояти різним спокусам залежить від вашого оточення: дослідники Університету Джорджії та Університета Дюка стверджують, що самоконтроль або його відсутність може бути заразною. Просто спостереження або навіть думки про когось, хто має хороше відчуття самоконтролю, впливають на ближніх. Був відмічений і протилежний ефект: нестримані люди також неусвідомлено впливають на риси вдачі інших. Зафіксовані ефекти настільки сильні, що здатні змінити поведінку лиш через прочитання на екрані імені людини з хорошим або поганим самоконтролем за 10 мілісекунд. За словами фахівців, особисту витримку можна зміцнити лише завдяки соціальному оточенню, і якщо ви самі володієте стійкою силою волі, ви можете позитивно вплинути на людей в своєму оточенні.

Ми схильні імітувати поведінку тих, хто нам близький: вже доведено, що ожиріння, куріння і наркотична залежність, як правило, розповсюджуються через соціальні зв`язки. Тепер вперше було встановлено, що і самоконтроль щодо грошових витрат, занять спортом або кар`єрних цілей теж може бути "заразливим". Проте, додають експерти, відкриття не означає, що тепер у нас з`явилося наукове виправдання, щоб звинувачувати своє оточення за особисті помилки: соціальне середовище лише дає стимули для прояву тих або інших поведінкових норм.

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