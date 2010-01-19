МОЗ та Світовий банк продовжать співпрацю

Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк продовжать співпрацю у сфері реформування медичної галузі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба МОЗ України.

За повідомленням, обговоренню питань співпраці в напрямку реформування системи охорони здоров’я була присвячена зустріч заступників міністра охорони здоров’я України Василя ЛЯЗОРИШИНЦЯ та Ігоря ЯКОВЕНКА з координатором програм людського розвитку Світового банку Паоло БЕЛЛІ.

Як зазначив П.БЕЛЛІ, метою чергової зустрічі є краще зрозуміти потреби української сторони та визначити пріоритети співпраці. Адже Світовий банк може надати не лише фінансову, технічну допомогу, а й запропонувати світовий досвід реформ в різних країнах пострадянського простору та країнах Заходу.

Перший заступник міністра охорони здоров’я України В.ЛЯЗОРИШИНЕЦЬ поінформував представника Світового банку про те, що і уряд, і Президент України працюють над питанням реформування системи охорони здоров’я. Відтак дві гілки влади приділяють особливу увагу розбудові галузі. «На сьогодні створена Рада з питань реформування системи охорони здоров’я на 2010 р. при прем’єр-міністрі України, відбулося засідання Нацради з питань охорони здоров’я населення при Президентові України, де представлені основні етапи майбутньої реформи», - підкреслив перший заступник міністра, зазначивши, що співпраця зі Світовим банком, яка триває не перший рік, буде і надалі плідною.

У свою чергу заступник міністра І.ЯКОВЕНКО нагадав, що зауваження СБ під час розробки стратегії розбудови галузі профільним міністерством були враховані. Це стосується, зокрема, і розмірів ФАПів, і питання фінансування з місцевих бюджетів вторинного рівня надання медичної допомоги та багато іншого. Остаточний варіант проекту реформ з врахованими пропозиціями і було вручено президенту та прем’єр-міністру.

На зустрічі також наголошувалося, що минулого тижня міністерством було розроблено проект документа, яким визначено 2-3 пілотних регіони для апробації медичної реформи. «Ми чекаємо, що указ буде підписаний і дано поштовх, аби розпочати реалізацію цих проектів», - зазначив І.ЯКОВЕНКО. В свою чергу триває робота Урядової комісії, яка готує пілотні заходи, що реалізовуватимуться протягом 2010 р.

Як зазначалося на зустрічі, на попередніх переговорах МОЗ та Світового баку йшлося про визначення регіонів, «дорожньої карти» реформ, під які мають бути надані гранти для реалізації різних проектів. І.ЯКОВЕНКО запропонував на рівні робочих груп розробити та затвердити конкретні плани співпраці зі Світовим Банком на перше півріччя 2010 року.

Координатор програм СБ П.БЕЛЛІ зазначив, що ознайомився зі стратегією, запропонованою МОЗ України, та готовий запропонувати технічного фахівця Світового банку, який зможе працювати з питань оплати медичних послуг, інших важливих проблем. Він зазначив, що в світі не існує ідеальних рішень, але українські фахівці зможуть вивчити досвід як в різних країнах вирішують ці проблеми.

Засідання робочої групи МОЗ та СБ відбудеться вже найближчим часом.