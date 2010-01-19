Улюблені діти - здорові люди?

У результаті вивчення дорослих здорових людей виявлено, що всі вони, за рідкісним винятком, любили і були улюбленими. І на момент дослідження їх все ще можна було охарактеризувати як улюблених людей, що теж люблять.

Надійність висновків цих спостережень і досліджень настільки очевидна, що любов можна розглядати як один з найважливіших критеріїв здоров`я людини. Особливо це важливо для дітей. Для дитини любов батьків - не просто сприятливий чинник, вона життєво необхідна.

Оточуючи дитину атмосферою любові, доброти, ласки і свободи вибору, ми даємо їй можливість задовольнити свої потреби в любові, безпеці і пошані. При цьому, звичайно, дитина повинна мати можливість освоїти допустимі межі свободи в спілкуванні з іншими людьми.

Без любові дитина не може стати повноцінною, гармонійною особою. От чому батьківська любов цінна як для дітей, так і для їх батьків. Адже досвід дитини, одержаний в спілкуванні зі своїми батьками, послужить фундаментом всьому її подальшому життю.

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