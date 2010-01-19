Київ: 20% снігозбиральної техніки зламалося після першого снігопаду

Генеральний директор КП "Київавтодор" Георгій ГЛІНСЬКИЙ заявив, що 20% міської техніки для прибирання снігу зламалося під час виходу на роботи в місті після першого ж снігопаду.

Як пише «Комсомольськая правда в Украине», про це Г.ГЛІНСЬКИЙ сказав на прямій лінії в газеті, коментуючи критичну ситуацію на київських дорогах.

«Справді, на момент початку сезону в нас було понад 300 одиниць техніки. Але щойно вона виїхала на вулиці, близько 20% відразу ж зламалася. Довелося її в терміновому порядку ремонтувати, це теж вплинуло на оперативність», - сказав він. І до цього додав: «Хай мене не чує ДАІ, але ми навіть не встигли зареєструвати нову техніку і випустили її на роботу».

Прокоментував директор "Київавтодор" і ситуацію із сніговими завалами на узбіччях міста. Як виявилось, на весь Київ залишилося всього 8 спецмашин "золоті ручки", які своїми ковшами загрібали сніг і лід на спеціальну платформу.

«Ця техніка дуже стара, тому ми вирішили замінити її на навантажувачі. Адже навантажувачі можна використовувати в будь-який сезон, вони вантажать не тільки сніг, а й будь-який матеріал. На жаль, нові машини поступаються в маневреності», - сказав гендиректор "Київавтодору".

При цьому він не виключив, що через величезну кількість машин у столиці - вже 1 млн. 200 тис. – все ж таки доведеться знову повертатися до старих "золотих ручок".

Так само, за його словами, прибрати сніг з узбіч заважають припарковані машини.

Під час прямої лінії Г.ГЛІНСЬКИЙ також заявив, що навряд чи в прибиранні засніжених вулиць у разі нових сильних снігопадів буду задіяні солдати-строковики, в Міноборони ніхто з київської влади не звертався з цього приводу.

«Дійсно заяви були, але я сумніваюся, що таке можливе. Хай солдати спочатку почистять свою територію, потім приступають до очищення міста», - сказав Г.ГЛІНСЬКИЙ.

Він також зазначив, що паркування Києва мають чистити працівники не «Київатодору», а КП "Київпарктрансервіс": «Що стосується паркувань, це територія "Київпарктрансервіс". Директор цієї організації заявляв, що вони купили спеціальну техніку і чиститимуть паркування від снігу і льоду. Тому, якщо ви бачите десь засніжену стоянку, звертайтеся зі скаргами саме до паркувальників».