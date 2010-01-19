Завтра в Україні - хуртовини та посилення вітру

20 січня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода. У південній частині - Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій областях – будуть складні погодні умови: сніг та мокрий сніг (в Криму з дощем), місцями сильні опади, посилення вітру 17-22 м/с, сильні хуртовини, на півдні ожеледь, налипання мокрого снігу, в Криму і Приазов`ї сильна ожеледь та налипання мокрого снігу, пориви вітру 25-30 м/с. На решті території сніг, хуртовини; вітер північно-східний, 9-14 м/с, у східних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 11-16° морозу, на півночі Лівобережжя до 20°, вдень 8-13° морозу; у південних та прикарпатських областях протягом доби 5-10°, на Закарпатті 1-6° морозу; в Криму вночі та вдень близько 0°, на Південному узбережжі 1-5° тепла.

На Київщині утримається хмарна погода. Уночі без істотних опадів, вранці та вдень сніг, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від 11 до 16° морозу, вдень 8-13° морозу. По м. Києву температура вночі 13-15°, вдень 10-12° морозу.