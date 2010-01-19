Затримано підозрюваного у вибуху в лікарні Луганська

У кримінальній справі, порушеній за фактом вибуху у Луганській міській багатопрофільній лікарні №7, що призвів до загибелі людей, затримано начальника технічного відділу лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Інженеру з охорони праці обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Вказані особи, які визнають допущені порушення законодавства про охорону праці та власних посадових інструкцій, підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України, зазначили в ГПУ.

Наразі встановлено факт загибелі 8 осіб, 7 з яких упізнані. Ще 6 осіб внаслідок вибуху отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Луганської обласної клінічної лікарні.

Під час огляду місця події вилучені залишки двох балонів кисню, що вибухнули, а також неушкоджені балони, відібрані необхідні зразки для проведення вибухотехнічної експертизи.

Проводяться допити потерпілих та працівників лікарні, поінформували в прес-службі, додавши, що слідство у справі перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 січня в Луганську в п`ятиповерховій будівлі міської лікарні №7 на четвертому поверсі стався вибух кисневого балона. На момент вибуху в будівлі медустанови перебували 366 осіб (261 хворий і 105 осіб медперсоналу).

Роботи з пошуку і найшвидшого вилучення людей з-під завалів тривають безперервно у цілодобовому режимі.