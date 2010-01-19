Миколаївщина: від вірусної пневмонії померли 17 осіб

Кількість померлих від вірусної пневмонії в Миколаївській області досягла 17 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила завідувачка епідеміологічним відділом Миколаївської обласної санепідемстанції Ольга СИЩЕНКО.

За її словами, захворюваність на грип серед жителів області йде на спад, але спостерігається зростання гострих респіраторних вірусних інфекцій, які викликаються РС-вірусами і аденовірусами.

Станом на понеділок, 18 січня, захворюваність на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції в цілому менше від епідемічного порогу на 33,8%. Перевищення цього порогу відзначається лише в трьох районах: у Врадієвському – на 13,9%, Новобузькому – на 5,5% і Новоодеському – на 4,6%.

Від початку епідемії в Миколаївській області захворіли 82 тис. 492 особи. За добу з 18 на 19 січня – 452 жителя області, зокрема 175 дорослих і 277 дітей. Госпіталізовано 34 особи.

Від початку епідемії до лікарень потрапили 4 773 особи. У реанімаційних відділеннях перебувають 10 хворих, до апарату штучного дихання підключені двоє пацієнтів.

Виписалися з лікувальних установ за період епідемії 4 179 осіб, зокрема з діагнозом «грип і вірусна пневмонія» 1356 пацієнтів.

На черговий підйом захворюваності медики очікують наприкінці лютого - на початку березня, коли звичайно грип набирає обертів саме у нашому регіоні, повідомила О.СИЩЕНКО.