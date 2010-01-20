Їстівне бадилля запобігає раку легенів у курців

Американські учені виявили, що фолієва кислота і її похідні (вітамін B9), що містяться в їстівному зеленому листі овочів (бадиллі) і входять до складу вітамінних препаратів, запобігають розвитку раку легенів у курців на генному рівні, повідомляє PhysOrg.

У дослідженні, що проводилося з 2001 року за підтримки Національного інституту раку, взяли участь більш як 1,1 тис. курців, з них 75 відсотків – жінки. Всім добровольцям провели аналіз мокротиння.

На думку дослідників на чолі із Стівеном Белінські (Steven Belinsky) з Дослідницького інституту дихальної системи Лавлейса в Альбукерке, штат Нью-Мексіко, при розробці всіх методів профілактики раку необхідно враховувати вплив дієти на його розвиток.

Найбільш багаті вітаміном B9 такі продукти як шпинат, салат, спаржа, буряк, брюсельська капуста, броколі, томатний сік, печінка тварин і кулінарні дріжджі.

medportal.ru