Як збити малюкові температуру?

Які загальні заходи при жарі і болю у дітей?

1. У разі погіршення самопочуття дитини, при температурі вище 38–38,5, необхідний постільний режим, недотримання якого може привести до порушення діяльності серцево-судинної і дихальної систем.

2. Показано рясне тепле пиття для забезпечення підвищеної тепловіддачі за рахунок рясного потіння (журавлинний морс, компот з сухофруктів, чай з малиною, медом, відвар шипшини, липи).

3. Годувати дитину потрібно залежно від апетиту: не можна примушувати дитину їсти, якщо та не хоче. Рекомендується переважно вуглеводна їжа (фрукти, ягоди, овочі, каші).

4. Рекомендується прийом аскорбінової кислоти (вікову норму можна збільшити удвічі).

5. Необхідно стежити за регулярним стільцем (можна зробити очисну клізму водою кімнатної температури).

6. Якщо дитина при високій температурі скаржиться на відчуття холоду, її треба зігріти, укривши ковдрою; у разі відчуття жару її потрібно звільнити від зайвого одягу, переодягнути в суху бавовняну білизну і не накривати ковдрою.

7. Для посилення тепловіддачі дитини можна роздягнути і провести обтирання водою кімнатної температури. Немає сенсу обтирати дитину горілкою або крижаною водою, оскільки різке зниження температури тіла приводить до спазму судин і зменшення тепловіддачі.

8. Як ефективні і безпечні жарознижуючі препарати у дітей в даний час у всьому світі використовуються тільки препарати на основі ібупрофену і парацетамолу. Прийом ацетилсаліцилової кислоти (аспірину) і анальгіну всередину у дітей недопустимий, зважаючи на можливі серйозні ускладнення.

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