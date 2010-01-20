На Гаїті загинули 75 тисяч людей

Жертвами землетрусу на Гаїті стали 75 тисяч людей, ще 250 тисяч одержали поранення в результаті стихійного лиха, близько мільйона втратили житло. Такі офіційні дані оприлюднило управління цивільної оборони Гаїті, повідомляє AFP.

Жителі постраждалих районів, йдеться в заяві, поширеній владою, як і раніше потерпають від гострого браку води, продовольства, медикаментів і наметів.

Гуманітарна допомога, яку привозять на Гаїті, поки доходить далеко не до всіх, хто її потребує, нагадує Лента.ру. Аеропорт Порт-о-Пренса не в змозі прийняти всі рейси з гуманітарними вантажами. Через зруйновані дороги утруднена доставка допомоги до постраждалих районів навколо столиці Гаїті. У Порт-о-Пренсі відмічені численні випадки мародерства. До країни відправлено додатковий контингент ООН в кількості двох тисяч військовослужбовців і півтори тисяч поліцейських.