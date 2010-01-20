Яскрава кольорова гама негативно впливає на психологічне сприйняття життя. Такого висновку дійшли фахівці Каліфорнійського університету.

Група учених протестувала відношення чоловіків і жінок до різних колірних спектрів. Виявилось, що червоний колір знижує самооцінку і приводить до агресивної поведінки, зокрема, викликає роздратування і гнів.

У експерименті взяли участь більше 900 добровольців. Їм по черзі показували зображення предметів і людей у одязі різних кольорів. У 89% випадків найвираженіша реакція спостерігалася на червоні кольори і відтінки, чим насиченіше було забарвлення, тим більше спостерігалося емоційних сплесків. У 11% епізодах люди відчували найсильніші переживання, які супроводжувалися бурхливими негативними висловлюваннями.

Американські дослідники вважають, що таке відношення до червоного кольору закладене на підсвідомому рівні. Найбільш небезпечні моменти виникають, коли його дуже багато в житті людини. Наприклад, якщо у дитини з раннього дитинства іграшки, стіни кімнати і предмети меблів мали червоні відтінки на понад 40% від усього навколишнього оточення, то дитя може вирости замкнутим і злобним, а також схильним до насильства.

Rosbalt.ru