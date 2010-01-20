Маски від зморшок навколо очей

Шкіра навколо очей дуже ніжна, часто піддається негативним атмосферним діям, тому їй необхідне додаткове живлення. У цьому вам допоможуть маски для шкіри навколо очей.

Маска з вівсяних пластівців.

Навіть якщо ви не любите вівсяні пластівці (хоча вівсяний кисіль дуже часто буває корисний при шлункових захворюваннях), це досить необхідна річ. Шкіра навколо очей часто потребує заспокійливих засобів, особливо якщо вона запалена. Дві ложки вівсяних пластівців залийте чотирма ложками молока. Коли пластівці набубнявіють, помістіть масу між шматочками марлі і покладете її на шкіру. Залиште маску на обличчі протягом 20 хвилин. Після закінчення процедури обполосніть обличчя холодною водою. Маска розгладжує ніжну суху шкіру.

Медова маска з вівсяними пластівцями.

Дві ложки меду змішайте з однією ложкою дуже міцного чаю і двома ложками вівсяних пластівців. У цю масу додайте небагато води, щоб вийшла необхідна консистенція. Одержану масу злегка підігрійте на пару, зверху маску можна накрити рушником і тримати на обличчі 20 хвилин. Змийте спочатку теплою, потім прохолодною водою. Після маски нанесіть на шкіру небагато зволожуючого крему. Ця маска розгладить зморшки біля очей. Корисна при сухій шкірі.

Фінська маска.

Ця маска є рідкою опарою для тіста. Помістіть її між шарами вати або марлі і покладіть на шкіру. Залиште на 30 хвилин, потім змийте гарячою водою, обполосніть холодною і дайте висохнути, не витираючи. Маска з опари добре розгладжує шкіру і має позитивну дію на ніжну шкіру навколо повік.

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