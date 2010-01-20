Наявність дітей в сім'ї знижує артеріальний тиск

Діти можуть бути приводом для неспокою, але також можуть захистити здоров`я своїх батьків: медики Brigham Young University /США/ довели, що народження дітей знижує артеріальний тиск у жінок.

Кардіологи говорять, що не тільки щоденні фізичні вправи і обмеження солі, але і соціальні чинники, такі як наявність дітей, дозволяють запобігти розвитку гіпертонії. Хоча щоденний догляд за дітьми пов`язаний із стресовими умовами, обстеження 198 здорових батьків у віці 20-68 років виявило істотну вигоду від такого чинника.

Як виявилось, на відміну від бездітних пар батьки мали на 4,5 пункту нижче тиск систоли і на 3 пункти нижче тиск діастоли.

ami-tass.ru