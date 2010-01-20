Виплати матерям-героїням розпочнуться з 1 лютого

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявляє, що виплата одноразових виплат багатодітним жінкам, які отримали почесні звання «Мати-героїня», розпочнуться з 1 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів України.

«Сьогодні уряд ухвалив рішення, згідно з яким усім жінкам, яким почесне звання «Мати-героїня» присвоєно в 2009 році, а також у 2010-му, ці виплати будуть здійснені протягом 2010 року», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, уряд затвердив розподіл коштів і починаючи з 1 лютого одноразові винагороди матерям-героїням почнуть виплачуватися. Міністр уточнив, що загальна сума видатків становить 150 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО нагадав, що на сьогодні в Україні 23 тисячі 696 жінок отримали почесне звання «Мати-героїня». Згідно з указом Президента, при присвоєнні цього звання передбачена одноразова виплата у розмірі 6,690 тис. грн.

Міністр нагадав, що у держбюджеті на 2009 рік на ці цілі було передбачено 35 млн. грн.