Троянди допомагають схуднути

Запахи деяких рослин здатні не тільки підвищити апетит, але понизити ваблення до споживання їжі. Як передає «Раут», до такого висновку прийшли учені з Таунсвільского університету (Австралія). Вони виявили дієтичні властивості одних з найкрасивіших на планеті квітів – троянд. Дослідники провели експеримент серед 3200 жінок у віці від 20 до 36 років, які страждали ожирінням.

У кімнатах у половини учасниць вони розмістили букети з трояндами, а у інших пані поставили вази з польовими квітами. Букети міняли щодня впродовж двох тижнів. Представниці прекрасної статі знаходилися в кімнатах з рослинами не менше трьох годин в день. В ході роботи з`ясувалося, що ті дівчата, які піддавалися запаху троянд, мали меншу тягу до поглинання продуктів.

rosbalt.ru