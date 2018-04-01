Спосіб життя безпосередньо впливає на розвиток раку молочної залози

У рамках інформаційної кампанії "Рак виліковний", розпочатою Благодійним фондом Ріната Ахметова "Розвиток України", УНІАН продовжує публікувати серію матеріалів провідних онкологів України.

Рак молочної залози є найчастішим видом злоякісних пухлин у жінок і займає друге місце, після пухлин легенів, як причина смерті від раку. На рак молочної залози щорічно у світі захворюють близько 1 мільйона жінок. Про причини виникнення хвороби, чинники ризику, методах дослідження і лікування УНІАН розповів головний онколог Донецької області, головний лікар обласного протипухлинного центру Ігор СЕДАКОВ. Чинники ризику щодо раку молочної залози. При виникненні різних пухлин є й різні чинники ризику. Наприклад, інтенсивна дія сонячних променів на шкіру є чинником ризику щодо раку шкіри. Куріння - чинник ризику стосовно раку легень, порожнини рота, гортані, сечового міхура, нирок та деяких інших органів.

Проте наявність чинника ризику або навіть кількох чинників ризику не означає, що виникне рак. Ризик щодо раку молочної залози може з часом змінитися через, наприклад, настання певного віку або зміни способу життя.

Однаки є чинники, які не можна змінити:

Стать. Просто бути жінкою означає наявність головного чинника ризику раку молочної залози. У зв`язку з тим, що у жінок є значно більше клітин молочної залози порівняно з чоловіками рак молочної залози спостерігається значно частіше серед жінок. У чоловіків також імовірно виникнення раку молочної залози, але це захворювання спостерігається у 100 разів рідше, ніж у жінок.

Вік. Ризик виникнення раку молочної залози зростає з віком. Близько 18% випадків раку молочної залози виявляється у жінок у віці 40-50 років, тоді як 77% випадків раку діагностується після 50 років.

Генетичні чинники ризику. Близько 10% раку молочної залози успадковується внаслідок мутації генів. Найчастіше відбуваються зміни в генах BRCA1 і BRCA2. У нормі ці гени допомагають запобігати раку шляхом вироблення білків, що не дозволяє клітинам перетворюватися на пухлинні. Проте якщо успадковується змінений ген від одного зі своїх батьків, тоді є підвищений ризик раку молочної залози.

Жінки з успадкованою мутацією BRCA1 або BRCA2 мають 35-85% вірогідність розвитку раку молочної залози протягом життя. У жінок з цими успадкованими мутаціями є також підвищений ризик раку яєчників.

Виявлено й інші гени, які можуть призводити до успадкованого раку молочної залози. Одним з них є ген АТМ. У деяких сім`ях, що мають високу частоту раку молочної залози, виявлені мутації такого гена. Інший ген - СНЕК-2 - також підвищує ризик раку молочної залози за наявності його мутації.

Успадковані мутації гена супресії (придушення) пухлини р53 теж можуть підвищити ризик розвитку раку молочної залози, а також лейкозу, пухлин головного мозку і різних сарком.

Причини виникнення онкопатологиі. Складною проблемою є розуміння того, як певні зміни ДНК можуть перетворювати нормальні клітини молочної залози на пухлинні. ДНК є хімічною речовиною, що несе в собі інформацію про різноманітну діяльність всіх клітин. Ми зазвичай схожі на своїх батьків тому, що вони є джерелами нашої ДНК. Проте ДНК впливає не тільки на нашу зовнішню схожість.

Чи можна запобігти раку молочноюзалози? В даний час ми не знаємо, як запобігти виникненням раку молочної залози. Проте жінка з середнім ризиком розвитку раку молочної залози може зменшити свій ризик шляхом впливу на деякі чинники ризику, які можуть бути змінені, наприклад, народжуючи дітей і годуючи їх грудьми протягом кількох місяців, відмовляючись від зайвого вживання алкоголю, регулярно займаючись фізичними вправами і підтримуючи струнку фігуру.

У зв`язку з тим, що ми не знаємо, як запобігти раку молочної залози, необхідно прагнути виявити пухлину якомога раніше і почати своєчасне і ефективне лікування.

Профілактична мастектомія у жінок з дуже високим ризиком розвитку раку молочної залози. В деяких випадках, коли є дуже високий ризик виникнення раку молочної залози, жінці пропонують профілактичне видалення молочних залоз (мастектомію). Мета такого хірургічного втручання - зниження ризику появи ознак раку молочної залози.

В даний час немає можливості знати наперед, як оперативне втручання вплине на кожну конкретну жінку. У деяких жінок з мутаціями генів BRCA виникне фатальний рак молочної залози в ранній молодості, а профілактична мастектомія (до виявлення раку молочної залози) в даному випадку може істотно подовжити життя. В деяких випадках рак не розвивається і тому профілактичне видалення молочних залоз не виправдане.

Крім того, необхідно мати на увазі, що під час операції видаляється майже вся тканина молочної залози, але якась її кількість залишається. І хоча така операція значно знижує ризик розвитку раку молочної залози, виникнення пухлини можливо.

Перед тим, як виконати профілактичне видалення молочних залоз необхідно мати дуже вагомі клінічні і інші свідчення до такого втручання.

Що робити при підозрі на рак молочної залози? Якщо ви підозрюєте у себе рак молочної залози. Якщо виникли підозри щодо наявності раку молочної залози, то потрібно негайно звернутися до лікаря і пройти повне обстеження.

Мамографія. Мамограми найчастіше робляться з метою скринінгу, але їх може використовувати і при підозрі на рак. Тому їх називають діагностичними мамограмами. Дослідження може показати, що патології немає, і жінка може продовжити щорічне обстеження за допомогою цього методу. У іншому випадку потрібна біопсія (узяття шматочка тканини для мікроскопічного дослідження). Біопсія може бути необхідною і у тому випадку, коли дані мамографії негативні, але пухлинне утворення у молочній залозі виявляють.

Мамографія, клінічне обстеження молочних залоз і самообстеження дають жінкам якнайкращі можливості раннього виявлення раку, що підвищить вірогідність повного виліковування.

Ультразвукове дослідження молочних залоз. Цей метод допомагає відрізнити кісту від пухлинного утворення. Дуктограма (галактограма) є спеціальним рентгенологічним методом, що дозволяє у деяких випадках виявити причину виділень з соска молочної залози. Тонка пластикова трубочка вставляється в отвір протоки соска, і в неї вводиться речовина, що дозволяє побачити форму протоки на рентгенограмі. Таким чином можна виявити пухлину усередині протоки. За наявності одних тільки виділень вони досліджуються на наявність ракових кліток.

Біопсія. Єдиним способом доказу раку молочної залози є біопсія. Існує кілька методів біопсії. У деяких випадках використовують дуже тонку голку для отримання рідини або клітин з пухлинного утворення. У інших випадках застосовують голки або ж видаляють частку тканини молочної залози хірургічним шляхом.

Комп`ютерна томографія (КТ) є спеціальним видом рентгенологічного дослідження. При цьому методі робляться численні знімки під різними кутами, що дозволяє одержати детальну картину внутрішніх органів. Дослідження дає можливість виявити ураження печінки і інших органів. Даний метод допомагає робити прицільну біопсію підозрілої ділянки.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) заснована на використанні радіохвиль і сильних магнітів замість рентгенівських променів. Цей метод використовується для дослідження молочних залоз, головного і спинного мозку.

Позітронно-емісійна томографія (ПЕТ). При цьому методі використовується спеціальна форма глюкози, що містить радіоактивну речовину. Ракові клітини поглинають велику кількість цієї глюкози, а спеціальна камера потім розпізнає ці клітини. ПЕТ проводиться, коли є підозра на поширення раку, але докази відсутні і для обстеження лімфатичних вузлів перед їх видаленням.

Після виявлення раку молочної залози проводиться додаткове обстеження і ухвалюється рішення щодо терапії.

Чим раніше виявлено рак молочної залози, то вірогідніше проведення ефективного лікування. Ми рекомендуємо наступне обстеження з метою раннього виявлення раку молочної залози до появи симптомів хвороби.

Жінкам у віці 40 років і старше необхідно щороку робити мамографію. І хоча проведення мамографії не дає 100% результатів, цей метод є ефективним в діагностиці раку молочної залози.