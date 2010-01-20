Психічний стан залежить від їжі

Жінкам, які страждають підвищеною тривожністю і стресами, учені радять переглянути свій раціон. Вони вважають, що незбалансоване харчування з підвищеним вмістом жирів може стати причиною психічних розладів. У тих, хто віддає перевагу червоному м`ясу, фруктам, овочам і зерновим культурам, стан психіки, навпаки, стабільніший.

На думку фахівців, у тих, хто в останні десять років частіше вживав продукти з підвищеним вмістом жирів, психічні розлади зустрічалися набагато частіше, ніж у інших. Цей взаємозв`язок явно виявлявся навіть після того, як дослідники прийняли до уваги безліч різних чинників, що впливають на стан здоров`я і культуру харчування: вік, масу тіла, рівень освіти, соціальне положення, фізичну активність, шкідливі звички.

Учені відзначили, що питання взаємозв`язку психічних розладів з неправильним харчуванням вимагає подальшого вивчення. Оскільки дієта легко піддається зміні, подальша робота в цьому напрямі може мати велике практичне значення.

likar.info