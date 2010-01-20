Київ: у лікарнях перевірять балони с киснем

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив керівникам профільних управлінь КМДА протягом двох днів здійснити перевірку лікувально-профілактичних закладів міста, які мають хірургічні, реанімаційні відділення та використовують балони з киснем, азотом та іншими вибухово-небезпечними речовинами щодо дотримання правил збереження та користування вибухонебезпечними засобами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами першого заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, доручення дані начальнику Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Людмилі КАЧУРОВІЙ, начальнику ГУ з питань надзвичайних ситуацій Віталію ПШЕНИЧНОМУ і начальнику ГУ МНС України в м. Києві Віктору БОСАКУ.

«У зв’язку з тим, що 18 січня в Луганську у приміщенні лікарні №7 стався вибух балону з киснем, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив відповідним управлінням провести перевірки всіх лікувально-профілактичних закладів Києва. Проведення цієї перевірки робиться з метою забезпечення дотримання безпечних умов праці персоналу та відвідувачів лікарень”, - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА, зазначивши, що згідно з вимогами Правил пожежної безпеки України, балони з киснем, азотом та іншими вибухово-небезпечними речовинами повинні бути винесені за межі будівель лікувальних закладів.