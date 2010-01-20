У Росії хочуть знизити кількість абортів

Незважаючи на зростання народжуваності, що спостерігається у Росії останніми роками, кількість новонароджених у країні як і раніше зпівставно з кількістю абортів. Про це заявила міністр охорони здоров`я і соціального розвитку РФ Тетяна Голікова.

За даними Голікової, в 2008 році у Росії народилося 1 714 тисяч дітей. Водночас у країні було зареєстровано 1 234 тисячі абортів. “Це реальний ресурс для зростання показників”, - зазначила міністр.

Для зниження кількості абортів МОЗ пропонує використовувати заходи різноманітної спрямованості. Зокрема, на думку Голікової, необхідно проводити роз`яснювальну роботу серед учениць старших класів, інформуючи школярок про можливі негативні наслідки переривання вагітності. Крім цього, глава Мінздоровсоцрозвитку визнала, що на рішення жінки перервати вагітність мають значний вплив економічні і соціальні умови.

Голікова також заявила, що вперше за останні десятиліття чисельність населення Росії минулого року не зменшилася. За словами міністра, в країні як і раніше фіксується природний спад населення: на 1 760 тисяч дітей, що народилися в 2009 році, доводиться 1 950 тисяч – 2 мільйони померлих росіян. Проте, ця різниця між народжуваністю і смертністю буде перекрита міграційним приростом, повідомила Голікова.

medportal.ru