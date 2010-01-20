На Луганщині перевищено епідпоріг щодо грипу і ГРВІ

За даними Луганської обласної санітарно-епідеміологічної станції за 2 тиждень 2010 року в області епідеміологічний поріг щодо захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції перевищений в 1,2 разу, повідомили УНІАН в обласному центрі здоров`я. За тиждень на ГРВІ захворіли 11093 людини. Тижневий епідеміологічний поріг перевищено у 18 адміністративних територіях області. Всього госпіталізовано 848 осіб, з них 509 дітей віком до 17 років. Найпоширеніші випадки захворюваності серед дітей і літніх людей. Гострими респіраторними захворюваннями і грипом захворіли 1462 малюки віком до 2 років. У віковій категорії 3-6 років захворіло 1618 дітей. У 1,4 разу перевищений епідеміологічний поріг захворюваності дітей до 14 років. У віковій групі 7-14 років захворіло 1626 дітей - епідемічний поріг не перевищений.