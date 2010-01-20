У Києві реконструюють окремі міські лікарні

17:16, 20 січня 2010
Країна
0

До 2012 року у Києві планують здійснити реконструкцію приймальних і спеціалізованих відділень у чотирьох міських клінічних лікарнях: №12 (вул. професора Підвисоцького, 4-а), №17 (пров. Лабораторний, 20), №18 (бул. Тараса Шевченка, 17) та Олександрівської клінічної лікарні (вул. Шовковична, 39/1).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Розпорядження підписано на виконання Державної цільової програми підготовки і проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу та з метою забезпечення надання медичних послуг належної якості та їх максимальної доступності під час проведення чемпіонату у Києві.

Здійснити проектування та реконструкцію медичних установ столиці доручено КП «Інженерний центр».

Фінансування запланованих робіт здійснюватиметься у межах Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 та наступні роки відповідно до інвестиційних пропозицій Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter