У Києві реконструюють окремі міські лікарні

До 2012 року у Києві планують здійснити реконструкцію приймальних і спеціалізованих відділень у чотирьох міських клінічних лікарнях: №12 (вул. професора Підвисоцького, 4-а), №17 (пров. Лабораторний, 20), №18 (бул. Тараса Шевченка, 17) та Олександрівської клінічної лікарні (вул. Шовковична, 39/1).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Розпорядження підписано на виконання Державної цільової програми підготовки і проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу та з метою забезпечення надання медичних послуг належної якості та їх максимальної доступності під час проведення чемпіонату у Києві.

Здійснити проектування та реконструкцію медичних установ столиці доручено КП «Інженерний центр».

Фінансування запланованих робіт здійснюватиметься у межах Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 та наступні роки відповідно до інвестиційних пропозицій Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА.