Черкаси: лікарні залишилися без санітарного транспорту

19 січня автомобілі комунального підприємства «Черкасимедтранс» не вийшли на маршрути у зв’язку із відсутністю паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому.

Впродовж місяця вони працювали на пальному, взятому в борг. Також по підприємству залишається заборгованість із заробітної плати за 2009 рік. Пенсійний фонд уже виставив штрафні санкції, а податкова повідомила про взяття майна «Черкасимедтрансу» в боргову заставу.

Як зазначили в міськвиконкомі, щоденно на маршрути виходило близько 30 автомобілів КП «Черкасимедтранс». Це підприємство забезпечує лікувальні заклади Черкас санітарним транспортом: для господарських потреб, для термінової доставки крові, ліків, для обслуговування викликів на дому тощо. Дитячу лікарню обслуговує 10 автомобілів, Першу міську лікарню – 4, за кожною поліклінікою закріплено по 1-2 авто. Зупинка цих автомобілів призведе до паралізації мобільної роботи лікувальних закладів міста.

“Ситуація дуже непроста, це результат непродуманих дій управління державного казначейства у зв’язку із поверненням платіжок наприкінці минулого року, - сказав кореспонденту УНІАН директор Департаменту охорони здоров’я та соціальної політики Черкаського міськвиконкому Олег СТАДНИК. – Казначейство не пропустило проплати не лише по пальному, але й по зарплаті, внаслідок чого нам виставляють штрафні санкції”.

За його словами, варіантів виходу із цієї ситуації практично немає. “Січневих асигнувань по 1/12 від видатків минулого року ледве вистачить лише на зарплату працівникам за поточний місяць та виплату обов’язкових платежів – податків та відрахувань, а пальне купити не зможемо. Вирішити проблему можна лише погасивши минулорічну заборгованість, а як це виконати - повинно вирішити казначейство чи суд”, - підкреслив О.СТАДНИК.

«Швидкі допомоги» та комунальники в Черкасах поки що працюють, оскільки у них немає заборгованості по зарплаті, і не нараховується пеня. Однак ці служби також можуть зупинитись будь-якої миті у зв’язку із відсутністю паливно-мастильних матеріалів.