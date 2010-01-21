Чим шкідливе вершкове масло

Кількість інфарктів та інсультів зростає, а їхні жертви стають молодшими. Провідний британський кардіолог і хірург Шиам Колвекар бачить головну причину цього в зловживанні насиченими жирами, і наполягає на доцільності заборони на вживання вершкового масла.

Цей фахівець, який працює в лікарні Лондонського університетського коледжу, попереджає про небезпеку вживання продуктів з високим вмістом насичених жирів і рекомендує їсти менше м`яса, пити знежирене молоко і готувати на соняшниковій і оливковій олії, повідомляє Бі-бі-сі.

У Британії від серцево-судинних захворювань за рік гине близько 200 тисяч чоловік, і кардіологи вважають, що в третині цих смертей винні насичені жири.

Статистика свідчить, що дорослі вживають у середньому 800 грамів таких жирів на місяць, що на 20% більше рекомендованої норми.

Зниження цього показника до норми, за підрахунками медиків, може рятувати 3,5 тисячі життів щороку.

"Заборона на вершкове масло і заміна його маргариновими сумішами здатні скоротити добове споживання насичених жирів на 8 грамів", - сказав в телевиступі доктор Колвекар.

Хірург-кардіолог: Дуже часто операції на серці можна запобігти, якби пацієнт дотримувався дієти і споживав менше насичених жирів

"Ми - лікарська остання інстанція, - каже хірург-кардіолог. - Засмучує те, що дуже часто операції на серці можна запобігти, якби пацієнт дотримувався дієти і споживав менше насичених жирів ".

За словами доктора Колвекара, вік пацієнтів, яким необхідна операція з коронарного шунтування, постійно знижується, і тепер він часто оперує хворих у віці 30-40 років.

Заяви кардіолога викликали гнівну реакцію з боку фермерів і популярних у Британії провідних кулінарних телешоу.

Девід Холхед, власник молочної ферми в Ланкаширі, вважає, що "існує безліч свідчень того, що молоко і масло містять необхідні людині мінерали."

"Люди втомилися від теорій, не базованих на фактах, - говорить Холхед. - Ми повертаємося до патерналістського суспільства, в якому держава вважає за можливе втручатися у приватне життя людей".

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