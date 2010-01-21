Індія вимагає розібратися з "хибною тривогою" щодо вірусу A/H1N1

Індія вимагає незалежної перевірки обставин, за яких Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) оголосила епідемію грипу A/H1N1 глобальною загрозою.

Як передає РІА “Новости”, про це сказав індійський міністр охорони здоров`я Дінеш ТРІВЕДІ.

Слова індійського чиновника стали реакцією на повідомлення іноземних ЗМІ про можливий зв`язок між постачальниками вакцин і протигрипозних препаратів та керівництвом ВООЗ. У червні 2009 року організація вперше більш ніж за 40 років офіційно оголосила про введення шостого, максимального рівня загрози пандемії у зв`язку зі стрімким поширенням світом грипу A/H1N1.

"Розслідування підкаже нам, чому ВООЗ оголосила тривогу. Сумніви в зв`язку з цим висловили навіть західні ЗМІ. Ми безумовно вимагаємо розслідування", - сказав Д.ТРІВЕДІ, додавши, що "ВООЗ - це не Бог".

Перший випадок виявлення хворого на вірус "свинячого грипу" в Індії було зафіксовано в травні. В серпні було зареєстровано першу смерть від цієї хвороби. На сьогоднішній день офіційно підтверджено понад 28 тис. випадків зараження A/H1N1, 1141 людина померла.