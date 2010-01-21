Як прибрати розширені пори

Розширені пори обличчя - одна з ознак жирної шкіри. Найчастіше пори розширені на шкірі носа, лоба і підборіддя. Через надмірне вироблення жиру розширені пори можуть бути забиті сальними пробками.

Перш за все, розширені пори потребують ретельного очищення. Обличчя необхідно умивати за допомогою очищаючих засобів двічі в день: вранці і увечері. Один або двічі тиждень рекомендується використовувати скраб, щоб відлущити відмерлі клітини з поверхні шкіри.

Якщо пори шкіри сильно виражені, а домашній догляд і салонові процедури не допомагають вирішити проблему, то косметологи рекомендують в таких випадках застосовувати хімічний пілінг. Пілінги проводяться курсами в осінньо-зимовий період, коли сонячні промені менш активні.

Найрадикальніший варіант для скорочення пор - лазерна шліфовка шкіри. Процедура проводиться із застосуванням лазера, під його дією верхній шар шкіри спалюється, а разом з ним і всі косметичні дефекти.

У боротьбі з широкими порами не варто скидати з рахунків маски. Скороченню пор сприяють різні маски на основі каоліну. Для приготування масок може бути використана кольорова глина: блакитна, рожева, чорна, жовта.

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