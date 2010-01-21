Собака - лікар людини

Пес може стати людині не тільки другом, але і лікарем. У Астрахані дітей, страждаючих серйозними захворюваннями нервової системи, лікують собаки. Діти доглядають за ними, тим самим поліпшується дрібна моторика; намагаються дресирувати їх, і в цей час вчаться правильно говорити, і, найголовніше, багато рухаються.

Ця наука імпровізацій не терпить. Заняття розбиті на декілька етапів. Поспішати тут не можна. Спочатку обов`язкове знайомство і тільки потім можна показати один одному зуби. Діти вчаться плавати, як лабрадор, і обтрушуватися точнісінько, як це робить він. Насправді діти непомітно для себе тренують моторику і міміку. Але головне — навчити їх не боятися собаку.

ntv.ru