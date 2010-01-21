У Луганській області розпочато перевірку безпеки лікарень

Територіальне управління Держгірпромнагляду в Луганській області розпочало перевірки усіх лікувальних закладів регіону.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби територіального управління Ольга НЕГРЕБЕЦЬКА.

У лікувальних закладах перевіряють забезпечення виконання правил безпеки утримання та експлуатації газових (кисневих) балонів, автоклавів, барокамер, електроустановок споживачів.

За словами начальника теруправління Олександра ТРУФАНОВА, до цього залучено інспекторський склад одразу п’яти державних інспекцій. «Це близько 60 фахівців. За кожним з них розподілено лікарні міст та районів області. Одночасно будемо перевіряти всі киснево-наповнювальні станції. Їх близько 20. Якщо державні інспектори знайдуть серйозні порушення правил промислової безпеки, експлуатація обладнання, устаткування чи виконання робіт буде призупинено», - сказав він.

22 січня теруправління організовує семінар-нараду для спеціалістів з питань охорони праці та відповідальних осіб лікувальних закладів області, на якій буде проаналізовано попередні висновки аварії, що сталася у лікарні №7 м. Луганська. Експерти та фахівці держнагляду проведуть заняття щодо вимог утримання медичних споруд і безпечну експлуатацію балонів, автоклавів, рентген-кабінетів, електроустановок тощо.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у лікарні №7 в Луганську стався вибух кисневих балонів, внаслідок якого було зруйновано будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверхи. Загинуло 16 людей.