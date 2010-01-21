На Гаїті врятували немовля, яке провело під уламками більше тижня

На Гаїті врятували тритижневе немовля, яке провело під уламками будинку більше тижня.

В даний час маленька дівчинка Елізабет знаходиться в госпіталі під спостереженням лікарів – її стан поліпшується, - повідомляє агентство ІТАР-ТАРС.

Колумбійські пожежники, які знайшли дитину, вважають її порятунок справжнім дивом, оскільки на думку багатьох експертів, через три-чотири дні після землетрусу шанси виявити живих людей мінімальні.

Эхо Москвы